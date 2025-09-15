مدرب باريس سان جيرمان يشيد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

أشاد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، واعتبره قدوة للشباب ولاعبا عظيما ومنضبطا.

ورغم أن إنريكي قاد برشلونة سابقا وقاده للفوز بالثلاثية الثانية في موسم 2014-2015 ودرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه اعتبر غريمه الأسطورة رونالدو لاعبا يستحق الإشادة والتقدير.

وقال لويس إنريكي عن قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو: "العظمة لا تناقش، كريستيانو رونالدو هو الانضباط".

كما تحدث المدرب الإسباني عن شغف النجم البرتغالي وانضباطه وإصراره على المنافسة والبقاء في القمة، حتى بعد انتقاله للنصر السعودي، كما اعتبره قدوة للشباب الراغبين في النجاح بكرة القدم.

لويس إنريكي كلاعب يعتبر من القلائل الذين لعبوا لريال مدريد وبرشلونة وحقق معهم إنجازات، ومن غريب الصدف في مسيرته أنه شارك في مباراة كلاسيكو فاز فيها ريال مدريد 5-0 وسجل هدفا سنة 1995.

كما سجل 5 أهداف لصالح برشلونة في مرمى ريال مدريد خلال 14 كلاسيكو.

كريستيانو رونالدو وصل إلى نادي النصر خلال موسم 2022-23، ومنذ ذلك الحين لم يُخيّب الآمال، بل كان ماكينة تهديفية حقيقية، حيث سجل 95 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 109 مباريات. وفي سن الأربعين، لم يكتفِ بالحفاظ على مستوى مبهر، بل جدد عقده ليستمر حتى عام 2027.