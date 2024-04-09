"يمكننا أن نحلم مرة أخرى".. رسالة تشافي للاعبيه قبل مواجهة سان جيرمان

قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، إن مواجهة باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم تعد فرصة مثالية لفريقه في محاولته للعودة إلى مكانته، بعد الخروج من دور المجموعات لعامين متتاليين.

وتلقى فريق المدرب تشافي، الذي يقدم مستويات جيدة بعد أن فاز ثماني مرات في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، هدفا واحدا في آخر ست مباريات، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني متأخرا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وقبل ملاقاة باريس سان جيرمان الأربعاء في حديقة الأمراء بباريس، سيلعب برشلونة، المتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، في دور الثمانية للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة لنا، بعد الغياب عن دور الثمانية لمدة أربع سنوات سيكون الأمر مثيرا لنا، نحن قادرون على إنجاح هذه اللحظة واستغلال الفرصة على أفضل وجه."

وتابع: "يمكننا أن نحلم مرة أخرى، نعتقد أننا في أفضل لحظات الموسم لكننا نواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا، مع أحد أفضل المدربين وهو لويس إنريكي، فريقنا خلق للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وفي 2017 تقدم برشلونة في البطولة بعد أداء ملحمي أمام باريس سان جيرمان، وفاز (6 ـ 1) في مباراة الإياب على ملعب كامب نو، بعد خسارته ذهابا (0 ـ 4) في باريس.

وكان مدرب برشلونة آنذاك هو لويس إنريكي، الذي اعترف، في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، بأن طريقة لعب العملاق الكتالوني لا تزال تلهمه في عمله مع باريس سان جيرمان.

وبخصوص مدربه السابق وخصمه في مباراة الأربعاء، قال تشافي: "تربطني علاقة رائعة مع لويس إنريكي، لديه فريق تم تجميعه خصيصا للفوز بدوري أبطال أوروبا، سنواجه منافسا صعبا للغاية وكلانا يبحث عن نتيجة واحدة وهي التأهل لنصف النهائي."

وأضاف: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها لكننا سنحاول السيطرة على المباراة، لويس إنريكي لديه مجموعة رائعة من المواهب تحت تصرفه، لكننا سنحاول مواجهة بي آس جي بكل ثقة في إمكاناتنا."

ويلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة في مباراة الذهاب في حديقة الأمراء بباريس الأربعاء، قبل أن يصطدما مجددا في كامب نو في 16 من الشهر الجاري.