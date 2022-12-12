صحفي يكشف تفاصيل اللحظات المتوترة بين ميسي وفيغورست

كشف الصحفي الذي أجرى المقابلة التلفزيونية مع ليونيل ميسي عقب فوز الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح والتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم، عما دار بين قائد الأرجنتين والمهاجم الهولندي فاوت فيغورست.

وانتهت المباراة بين هولندا والأرجنتين بإثارة شديدة، كانت هناك عدة خلافات بين اللاعبين على أرض الملعب، استمرت بعد نهاية المباراة في نفق غرفة تغيير الملابس وفي منطقة المقابلات التلفزيونية.