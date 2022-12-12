صحفي يكشف تفاصيل اللحظات المتوترة بين ميسي وفيغورست
كشف الصحفي الذي أجرى المقابلة التلفزيونية مع ليونيل ميسي عقب فوز الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح والتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم، عما دار بين قائد الأرجنتين والمهاجم الهولندي فاوت فيغورست.
وانتهت المباراة بين هولندا والأرجنتين بإثارة شديدة، كانت هناك عدة خلافات بين اللاعبين على أرض الملعب، استمرت بعد نهاية المباراة في نفق غرفة تغيير الملابس وفي منطقة المقابلات التلفزيونية.
وكانت المواجهة الأكثر أهمية في وسائل الإعلام هي ميسي مع فيغورست، بينما كان قائد فريق الأرجنتين يجري مقابلة على الهواء مباشرة من شبكة Tyc Sports الأرجنتينية، قال ميسي وهو ينظر إلى فيغورست: "ما الذي تنظر إليه، أيها السخيف، انطلق، اذهب إلى هناك، أيها السخيف".
ويروي استيبان إيدول الصحفي الذي كان يجري المقابلة مع ميسي ما حدث في تلك اللحظات المتوترة، بالقول: "في مرحلة ما عندما كنا على الهواء قلت له: ليو اهدأ لأن هناك الكثير من الأشخاص من الفيفا وأنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث".
وأضاف: "بعد المباراة في غرفة خلع الملابس، كانوا يركلون بعضهم البعض بالفعل وليس فقط ميسي. فان دايك مع أوتاميندي، بدا الأمر وكأنها مباراة ديربي بين نيولز أولد بويز وروزاريو سنترال".
وأكد إيدول أن غضب ميسي كان أكثر في ركلات الترجيح حيث تصدى الهولنديون للأرجنتين، وكانت مشاهد سيئة للغاية بين لاعبي الفريقين بعد صافرة النهاية.
وتابع الصحفي الأرجنتيني: "بعد أن ذهب ميسي للبحث عن فان غال، كان فيغورست ينتظره في النفق، يقترب من ميسي ويسأل عن قميصه، وهنا بدأ ليو في الغضب، ولم يفهم الهولندي ما قاله ووقف ساكنًا وميسي يسخر منه، وكان متوترًا أكثر مما كان عليه في المقابلة، لقد هدأ".
إنها بلا شك إحدى الصور البارزة في كأس العالم هذه، رؤية ميسي يفقد أعصابه أمام منافس وفي منتصف مقابلة.
وقال إستيبان إيدول: "إنها ذكرى ستبقى إلى الأبد، كان اللاعبون الأرجنتينيون متوترين لأنهم تحدثوا كثيرًا. وعندما وقف فيغورست ساكنًا بوجه عابس، أخبره ميسي: اذهب إلى هناك".