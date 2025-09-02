رد حاسم من شوبير على عودة سيد عبد الحفيظ إلى الأهلي المصري (فيديو)

رد الإعلامي أحمد شوبير على مطالب عودة سيد عبد الحفيظ للعمل داخل الأهلي المصري.

وأعلن النادي الأهلي تعيين وليد صلاح مديراً للكرة في الجهاز الفني الجديد والذي يضم عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني.

أخبار ذات علاقة غرفة ملابس مشتعلة.. أكبر 3 أزمات تواجه وليد صلاح الدين في الأهلي

وشغل سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة في النادي الأهلي عدة مرات قبل توجيه الشكر له في ولايته الأخيرة في صيف 2023.

وأكد شوبير، عبر قناة الأهلي، أن منصب مدير الكرة شهد تواجد العديد من الرموز الناجحة والمميزة، على رأسهم: الراحل صالح سليم، وحسن حمدي، والراحل ثابت البطل، والراحل طارق سليم، بجانب محمد رمضان.

أخبار ذات علاقة أول رسالة من وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة في الأهلي المصري (فيديو)

وأضاف:" سيد عبد الحفيظ من أكثر الأشخاص الذين شغلوا منصب مدير الكرة، ولا يختلف اثنان على كفاءة وذكاء عبد الحفيظ الذي يملك وفاءً وإخلاصاً للنادي الأهلي، وحقق نجاحات كبيرة".

وأتم قائلاً:" سيد عبد الحفيظ لديه مكانة خاصة لدى جماهير الأهلي، ولا خلاف على انتمائه وحبه للنادي، وهناك الكثير يتمنى عودته، ولكن كل شيء له أوانه الخاص، ولكنني متأكد وواثق أن عبد الحفيظ سيكون أول المهنئين لوليد صلاح الدين بتولي هذا المنصب".

أخبار ذات علاقة مورينيو يفضح أكبر "أكذوبة" حاصرت الأهلي المصري

وتزامل وليد صلاح الدين مع سيد عبد الحفيظ لسنوات كلاعبين في صفوف النادي الأهلي.