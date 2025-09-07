السعودية تهزم العراق في مباراة داراماتيكية وتبلغ نهائي كأس الخليج للشباب (فيديو)

تأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس الخليج العربي للشباب 2025 بعد فوزه (2 ـ 1) على المنتخب العراقي اليوم الأحد في مدينة أبها السعودية.

وفي مباراة داراماتيكية شهدت تسجيل هدفين في الوقت القاتل، حسم رفاق عبد الرحمن هوساوي البطاقة الأولى للنهائي ليضربوا موعدا مع المشهد الختامي للبطولة.

ولم ينتظر المنتخب السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها أكثر 9 دقائق ليتمكن من إحراز هدف التقدم عن طريق عبدالعزيز الشمري بعد توزيعة على المقاس من الجهة اليمنى للهجوم.

وواصل منتخب الأخضر السعودي سيطرته خلال الشوط الأول الذي كانت الأفضلية فيه لرفاق الصبياني لكنه اكتفى بالتقدم بهدف دون رد في النصف الأول من الطريق نحو النهائي.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز السعودية وتأهلها للنهائي، أحرز منتخب العراق الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بعدما حوّل عبد الرحمان صبياني مدافع المنتخب السعودي كرة عرضية إلى شباك حارس مرماه بالخطأ ليسجل للمنتخب العراقي بالنيران الصديقة (1 ـ1).

وأبى المنتخب السعودي إلا أن يخرج فائزا في الوقت الأصلي إذ تمكن عبد الرحمن هوساوي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد خطأ فادح من حارس العراق سجاد محمد في التصدي لكرة هوساوي إثر ركلة ركنية.

وفي نهائي كأس الخليج 2025، يلتقي المنتخب السعودي، الذي وصل في فبراير الماضي إلى نهائي كأس آسيا (دون 20 عاما) قبل أن يخسر اللقب أمام أستراليا بركلات الترجيح، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين عمان واليمن التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم الأحد.