سر استبعاد نجمي ليفربول من مواجهة ميلان

غاب ثنائي نادي ليفربول، المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، والوافد الجديد لويس دياز، عن قائمة الفريق في المواجهة الودية أمام ميلان، التي ستقام اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025-2026.

وقرر المدرب الهولندي آرني سلوت استبعاد نونيز ودياز من القائمة بشكل كامل، حيث لم يتواجد الثنائي لا في التشكيلة الأساسية ولا على مقاعد البدلاء؛ ما أثار التكهنات بشأن مستقبلهما.

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وقال الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن غياب نونيز عن مباراة اليوم يُعد مؤشرًا واضحًا على اقتراب رحيله عن "الريدز"، بنسبة شبه مؤكدة تصل إلى 100%.

وازدادت التكهنات بشأن وجهة نونيز المقبلة، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الهلال السعودي، الذي يسعى لتعويض رحيل مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش المتوقع هذا الصيف.

وكان ليفربول قد ضم مؤخرًا المهاجم الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت؛ ما يُعد إشارة قوية على نهاية مشوار نونيز داخل ملعب آنفيلد.

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بينما يقترب لويس دياز من الانضمام لنادي بايرن ميونخ الألماني، حيث أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" فإن بايرن ميونخ متحمس من التوصل لاتفاق قريبًا.

يذكر أن لويس دياز شارك في 50 مباراة مع ليفربول بالموسم المنصرم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفًا وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد اللاعب الكولومبي صاحب الـ28 عامًا مع ليفربول حتى صيف 2027.

ويخوض ليفربول مواجهات ودية استعدادًا للموسم الجديد، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

ويأمل آرني سلوت في البناء على نجاح الموسم الماضي، وحصد مزيد من الألقاب في مختلف البطولات التي يشارك بها الفريق الإنجليزي.