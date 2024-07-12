رسميا.. نادي الخلود السعودي يضم مدافع الهلال السابق

تعاقد نادي الخلود السعودي رسمياً مع المدافع محمد جحفلي لاعب نادي الهلال السابق وذلك استعدادا للموسم المقبل الذي سيلعب فيه الفريق ضمن دوري روشن للمحترفين.

ورحب نادي الخلود بلاعبه الجديد عبر نشر صورته على حساب النادي الرسمي في منصة "إكس"، قائلا: "محمد جحفلي لاعبا لفخر الرس" وأضاف أن إدارة النادي أنهت التعاقد مع جحفلي لمدة موسم واحد حيث سيدافع عن ألوان النادي في دوري المحترفين السعودي 2024 - 2025.

ويخوض نادي الخلود معسكره التحضيري للموسم الجديد في تركيا وذلك على مدى 3 أسابيع سيجري خلالها 7 مباريات ودية.

وينتظر أن يلتحق جحفلي (33 عاما) بفريقه الجديد بداية الأسبوع المقبل، ليخوض تجربته الأولى خارج الهلال الذي قضى فيه ما يقرب 10 سنوات توج فيها بـ18 لقباً منذ انتقاله للنادي في 2015 قادماً من الفيصلي.