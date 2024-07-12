logo
رياضة

رسميا.. نادي الخلود السعودي يضم مدافع الهلال السابق

أنهى نادي الخلود التعاقد مع جحفلي لمدة عام واحد وذلك خلال موسم 2024 - 2025.
رسميا.. نادي الخلود السعودي يضم مدافع الهلال السابق
جحفلي مع نادي الهلال السعودي
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 7:49 م

تعاقد نادي الخلود السعودي رسمياً مع المدافع محمد جحفلي لاعب نادي الهلال السابق وذلك استعدادا للموسم المقبل الذي سيلعب فيه الفريق ضمن دوري روشن للمحترفين.

ورحب نادي الخلود بلاعبه الجديد عبر نشر صورته على حساب النادي الرسمي في منصة "إكس"، قائلا: "محمد جحفلي لاعبا لفخر الرس" وأضاف أن إدارة النادي أنهت التعاقد مع جحفلي لمدة موسم واحد حيث سيدافع عن ألوان النادي في دوري المحترفين السعودي 2024 - 2025.

ويخوض نادي الخلود معسكره التحضيري للموسم الجديد في تركيا وذلك على مدى 3 أسابيع سيجري خلالها 7 مباريات ودية.

وينتظر أن يلتحق جحفلي (33 عاما) بفريقه الجديد بداية الأسبوع المقبل، ليخوض تجربته الأولى خارج الهلال الذي قضى فيه ما يقرب 10 سنوات توج فيها بـ18 لقباً منذ انتقاله للنادي في 2015 قادماً من الفيصلي.

رياضةالدوري السعوديالهلال السعودي

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC