رسالته اكتسحت الإنترنت.. زيزو يستقبل عاشق الزمالك (صورة)

ووجه طفل يدعى عبدالرحمن رسالة إلى زيزو، وطلب مقابلة نجم الزمالك قبل مباراة الإياب في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقال الطفل في رسالته: من عبدالرحمن، زيزو حبيبي أنا اسمي عبدالرحمن، أنا مشجع زملكاوي، معلش ينفع رقمك وبحبك أوي وأنا آسف على إزعاجك وأنا عمري 9 سنين، أنا نفسي أبقى زيك، سلملي على شيكابالا وكل اللاعبين الزملكاوية، وإن شاء الله تكسبوا كأس الكونفدرالية، آسف لإزعاجك".

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" صورة مع الطفل عبدالرحمن ورسالته وكتب عليها: "حبيبي نورت النادي".