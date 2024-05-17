رسالته اكتسحت الإنترنت.. زيزو يستقبل عاشق الزمالك (صورة)
استقبل أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الطفل الذي اكتسحت رسالته منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
ووجه طفل يدعى عبدالرحمن رسالة إلى زيزو، وطلب مقابلة نجم الزمالك قبل مباراة الإياب في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وقال الطفل في رسالته: من عبدالرحمن، زيزو حبيبي أنا اسمي عبدالرحمن، أنا مشجع زملكاوي، معلش ينفع رقمك وبحبك أوي وأنا آسف على إزعاجك وأنا عمري 9 سنين، أنا نفسي أبقى زيك، سلملي على شيكابالا وكل اللاعبين الزملكاوية، وإن شاء الله تكسبوا كأس الكونفدرالية، آسف لإزعاجك".
ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" صورة مع الطفل عبدالرحمن ورسالته وكتب عليها: "حبيبي نورت النادي".
وخسر نادي الزمالك المصري 2-1 أمام نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.
فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.