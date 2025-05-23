يطمح لرباعية تاريخية.. نجم سان جيرمان يحرز لقبين للدوري في موسم واحد

حصد النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجاحات على كل الأوجه في موسم 2024 ـ 2025، بعد أن بات واحدا من اللاعبين القلائل الذين أحرزوا لقب الدوري مرتين في موسم واحد مع ناديين مختلفين.

وانتقل كفاراتسخيليا، الجناح البالغ من العمر 24 عاما، في يناير 2025 إلى باريس سان جيرمان قادما من نابولي بعد نحو 3 سنوات رائعة مع نادي الجنوب الإيطالي أحرز فيها لقب الدوري 2022 ـ 2023.

نجم منتخب جورجيا الأول الذي قاد بلاده لمشاركة تاريخية في كأس أمم أوروبا في يونيو ويوليو 2024، وقّع في يناير الماضي عقدا مع باريس سان جيرمان حتى 2029، ولكنه لم يكن يعلم أنه بعد 5 أشهر سيحرز لقب الدوري مع البي آس جي ونابولي.

وبتتويج نابولي بالدوري الإيطالي أمس الجمعة، في أعقاب منافسة مثيرة مع إنتر ميلان، سُجّل اسم خفيتشا كفاراتسخيليا ضمن أبطال الموسم، بعد أسابيع قليلة من الفوز بالدوري الفرنسي مع سان جيرمان.

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وشارك اللاعب الجورجي مع نابولي خلال النصف الأول من الموسم في 17 مباراة في الدوري أحرز خلالها 5 أهداف بينما صنع 3 أهداف أخرى.

وفي 25 يناير 2025، خاض كفاراتسخيليا أول مباراة مع البي آس جي وذلك ضد ستاد ريمس في الدوري (1 ـ 1)، قبل أن يشارك في 13 مباراة أخرى ليسجل 4 أهداف ويصنع 3 أخرى تاركا بصمته بقوة في تتويج الفريق الباريسي.

المثير للاهتمام أن أول مباراة مع الفريق كانت ضد ريمس، كما أن آخر مباراة محلية لخفيتشا كفاراتسخيليا ستكون أيضا ضد ستاد ريمس اليوم السبت في نهائي كأس فرنسا.

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ويتطلع نجم باريس سان جيرمان إلى التتويج بأربعة ألقاب في موسم واحد، فبعد أن ضمن لقبي الدوري في إيطاليا وفرنسا، يخوض كفاراتسخيليا مع سان جيرمان اليوم نهائي كأس فرنسا، قبل أن يواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم السبت 31 مايو الجاري على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.