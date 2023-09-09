مراكش تستضيف مباراة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية رغم الزلزال

ستقام مباراة الكونغو مع جامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في مراكش، غدا الأحد، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة المغربية، وتسبب في مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة المئات، ليلة الجمعة.

وتأجلت مباراة المغرب وليبيريا في أغادير، التي تبعد 260 كيلومترا عن موقع الزلزال، اليوم السبت.

وأمضى لاعبو الكونغو وجامبيا الليلة وهم نائمون بجوار أحواض السباحة داخل فندق الإقامة بعد زلزال قوته 7.2 درجة هز جبال الأطلس، وألحق أضرارا بالمباني في مراكش، في أقوى زلزال بالمغرب منذ أكثر من ستة عقود.