بالاسم.. ريبيرو يطالب محمود الخطيب بصفقة عاجلة

قدَّم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، طلبات جديدة لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت تلك الطلبات، بعد صدمة تعادل الفريق في افتتاح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخسر الأهلي أول نقطتين في موسمه المحلي، بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2/2، خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

صفقة عاجلة

طالب ريبيرو بإبرام صفقة عاجلة لضم مهاجم جديد، وذلك لتعويض غياب وسام أبو علي، إذ يبحث النادي عن بديل مناسب.

وأوضحت قناة "أون سبورت" أن الأولوية ستكون للتعاقد مع لاعب فلسطيني (يعامل معاملة اللاعب المصري)، وفي حال تعذر ذلك، سيتم التوجه نحو ضم مهاجم أجنبي؛ ما يعني إمكانية رحيل أحد المحترفين الحاليين.

وكشفت أن أشرف داري هو الأقرب لمغادرة الأهلي خلال يناير المقبل، خاصة بعد اعتماد ريبيرو بشكل كبير على الثنائي الدفاعي ياسر إبراهيم وياسين مرعي.

كما أعاد ريبيرو تأكيد رغبته في تعزيز الجانب الأيسر، حيث طالب الإدارة بالإسراع في إتمام صفقة توفيق محمد، لاعب نادي بتروجت، لتدعيم خط الفريق في الميركاتو الشتوي.