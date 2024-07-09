ديوكوفيتش غاضب من هتافات الجماهير ضد هولغر رونه

أعرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن حزنه بسبب هتافات ضد الدنماركي هولغر رونه، خلال مباراتهما أمس الاثنين في بطولة ويمبلدون.

وقدم نوفاك ديوكوفيتش أفضل أداء له حتى الآن في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام، ليتغلب على الدنماركي هولغر رونه 6-3 و6-4 و6-2، أمس الاثنين ويتأهل إلى دور الثمانية للمرة 15 في تاريخه قبل أن يلقي كلمة هاجم فيها المشجعين "غير المحترمين".

وقال ديوكوفيتش الغاضب من هتافات الجماهير لرونه في مقابلة على جانب الملعب عقب المباراة "حسنا للمشجعين جميعهم الذين احترموا وبقوا هنا الليلة، أشكركم كثيرا من أعماق قلبي وأنا أقدر ذلك".

وأضاف: "إلى كل هؤلاء الأشخاص الذين اختاروا عدم احترام اللاعب، وفي هذه الحالة هو أنا، أتمنى لكم ليلة سعيدة!".

وعندما قاطعه أحد المحاورين في الملعب، وأشار إلى أن الجماهير كانت تهتف فقط باسم منافسه الشاب، اختلف ديوكوفيتش مع الأمر.

"أنا لا أقبل ذلك..لا..لا..لا. أعلم أنهم كانوا يهتفون لرونه ولكن هذا العذر يمكن الاستناد إليه في صيحات الاستهجان أيضا... اسمع، أشارك في بطولات التنس منذ أكثر من 20 عاما. لذا ثق بي، أنا أعرف كل الحيل، وأنا أعلم كيف تسير الأمور.

وواصل: "أركز على الأشخاص المحترمين الذين لديهم الاحترام، والذين دفعوا ثمن التذكرة للحضور ومشاهدة المباراة الليلة.. إنهم يحبون رياضة التنس، ويقدرون اللاعبين والجهد الذي يبذلونه".

واختتم: "لعبت في بيئات أكثر عدائية بكثير. ثقوا بي يا رفاق، أنتم يا رفاق لا يمكنكم إلحاق أي شيء بي".

وسيخوض ديوكوفيتش، الذي يسعى لمعادلة ألقاب روجر فيدرر الثمانية في بطولة ويمبلدون ولأن يصبح أول لاعب يحقق 25 لقبا للبطولات الكبرى، دور الثمانية للبطولات الأربع الكبرى للمرة 60 في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، وذلك عندما يلاقي الأسترالي أليكس دي مينو يوم الأربعاء المقبل.