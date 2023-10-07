النصر يعلن رسميا تجديد عقد سلطان الغنام حتى 2028

ونشر النصر مقطع فيديو قصيرا للغنام البالغ عمره 29 عاما بصحبة حصان وتحدث المقطع عن وفاء الدولي السعودي.

وانضم الغنام للنصر قادمًا من الفيصلي في 2018، ليصبح واحدا من أهم لاعبي العالمي خلال السنوات الماضية.

وساهم الغنام بهدفين هذا الموسم بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق الأهداف عن الاتحاد حامل اللقب وجاره الأهلي.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 23 نقطة بعد فوزه في وقت سابق اليوم 3-صفر على الأخدود فيما يتأخر التعاون بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني.