جيسوس يكشف سر موافقته على تدريب النصر السعودي

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب الجديد لنادي النصر السعودي، أن مواطنه كريستيانو رونالدو لعب دورا كبيرا في خوضه تجربة جديدة في دوري المحترفين من بوابة النصر.

وأعلن النصر السعودي أمس الاثنين رسميا تعيين المدرب جورج جيسوس لتولي مقاليده الفنية في الموسم المقبل بعد إقالة الإيطالي ستيفانو بيولي من مهامه بنهاية موسم 2024 ـ 2025 المخيب للآمال.

وقال نادي النصر في بيان عبر حساباته على منصات التواصل: "جورجي جيسوس مدربا للنصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد".

وكشف جيسوس عن بعض أسباب موافقته على عرض النصر، قائلا إن دعوة الأسطورة رونالدو هي التي حفزته على قبول المهمة وخوض تحدّ جديد بعد أسابيع قليلة من رحيله عن الدوري السعودي.

وتابع المدرب البالغ من العمر 70 عاما: "لولا دعوة كريستيانو لما كنت هناك في النصر بالتأكيد"، مشيرا إلى أن وجود النجم البرتغالي في الفريق كان حاسما في موافقته على تدريب النصر.

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وسبق لجورجي جيسوس أن درب الهلال السعودي في مناسبتين الأولى بين 2018 ـ 2019 والثانية بين 2023 و2025 وأحرز خلالها ثلاثية تاريخية الموسم قبل الماضي بتتويجه بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر في السعودية.

وخلال موسم 2024 ـ 2025، لم يوفق المدرب البرتغالي في قيادة فريقه للحفاظ على أي من تلك الألقاب؛ إذ خسر الدوري والكأس لفائدة الاتحاد قبل أن يغادر منصبه في مايو الماضي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويفتح قدوم جورج جيسوس لتدريب النصر الباب أمام الحديث عن مكانة كريستيانو رونالدو في استقطاب المدربين البرتغاليين حتى العالميين للنصر، ففي بداية الموسم الماضي كان لويس كاسترو مدربا للفريق الأول وبدا لوجود رونالدو في النصر دور في بقاء المدرب البرتغالي في منصبه رغم تراجع النتائج حتى إقالته في سبتمبر وحلول الإيطالي بيولي خلفا له.

وكان رونالدو (40 عاما) جدد عقده مع النصر حتى يونيو 2027 بعد أن كان انتهى بنهاية الموسم الماضي.

ولا يزال الفريق ينتظر أول لقب رسمي منذ انضمام أسطورة البرتغال وريال مدريد لصفوفه في 2023 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر بعد أيام من فسخ عقده مع فريق الشياطين الحمر في ذلك الوقت.