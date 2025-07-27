فواز الصقور يصدم الاتحاد السعودي

تلقى مسؤولو نادي الاتحاد السعودي صدمة من لاعب الفريق فواز الصقور، حيث تكثف الإدارة مساعيها من أجل إقناعه بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

واستقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي على رحيل الثلاثي محمد المحاسنة، وفواز الصقور، وهمام الهمامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقررت إدارة "العميد" إخضاع الثلاثي فواز الصقور، والهمامي، والمحاسنة لتدريبات منفردة في مقر النادي، بعد استبعادهم من معسكر الفريق الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية بقرار من المدرب الفرنسي لوران بلان.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي الاتحاد تسعى لتسويق عقود اللاعبين الثلاثة، في ظل خروجهم من حسابات بلان، الذي لا يرغب في استمرارهم ضمن تشكيلته خلال الموسم المقبل.

ولكن فواز الصقور صدم الإدارة بطلباته، وبحسب ما ذكره حساب "IttiMania" المتابع لأخبار نادي الاتحاد على منصة "إكس"، فإن "اللاعب يرفض الخروج على سبيل الإعارة، ويفضّل الحصول على مخالصة مالية أو الانتقال بشكل نهائي، حيث يتدرب حاليًّا بشكل يومي في مقر النادي في انتظار القرار النهائي".

الظهير الأيمن المحلي كان انضم للنمور في يناير 2024، قادمًا من الشباب مقابل 2.8 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.