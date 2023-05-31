مقابل 100 مليون يورو.. كريم بنزيما يوافق على عرض نادي الاتحاد السعودي

وينتهي عقد بنزيما الحالي مع النادي الملكي بنهاية الموسم، في يونيو 2023، ولم يتم تجديد العقد رسميًا.

ونقلت صحيفة (AS) الإسبانية عن مصادر مقربة من نادي الاتحاد السعودي أن الاتفاق أوشك على الانتهاء بين بنزيما والنادي الجداوي.

وسيوقع المهاجم الفرنسي، من حيث المبدأ، على عقد لمدة عامين، وسيتجاوز راتبه 100 مليون يورو معفاة من الضرائب في الموسم الواحد.

ووفقًا للصحيفة، فقد وافق بنزيما بشكل نهائي على التعاقد مع اتحاد جدة، ويتبقى فقط التوقيع والإعلان الرسمي، عقب نهاية منافسات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأجرى المهاجم الفرنسي محادثات مع كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري السعودي والحياة في البلاد، وأكد له اللاعب البرتغالي أن الأجواء جيدة، ومنافسات الدوري السعودي قوية.

والتقى بنزيما، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع وكيل أعماله في فالديبيباس، دون أن تكشف الصحيفة باقي التفاصيل.