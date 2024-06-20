الإفريقي والنجم الساحلي يتعادلان والمنستيري يتأهل لدوري أبطال إفريقيا

حسم الاتحاد المنستيري المركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بتعادله بهدف لمثله مع ضيفه الملعب التونسي في الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج اليوم الأربعاء.

ورفع المنستيري رصيده إلى 16 نقطة ليضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل مع الترجي الذي توج باللقب السبت الماضي فيما سيلعب مباراته الأخيرة غدا الخميس أمام النادي الصفاقسي.

ورفع الملعب التونسي، ثالث الترتيب، رصيده إلى 13 نقطة متقدما الفريق بنقطة واحدة على الصفاقسي، فيما ستظل مشاركته في مسابقة كأس الكونفدرالية رهينة نتيجة الصفاقسي غدا أمام الترجي.

ومنح أحمد الجفالي التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة العاشرة لكن المنستيري لم ينجح في الصمود مع نهاية الشوط الأول ليدرك يوسف أومارو التعادل بتسديدة من مدى قريب.

وتعرض فابريس زيجي لاعب المنستيري للطرد بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني لتدخل عنيف، فيما ألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لصاحب الأرض بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، هو ما حدث مع الملعب التونسي أيضا قبل دقائق من النهاية.

وفي مباراة أقيمت في نفس التوقيت، تعادل الإفريقي صاحب المركز السادس سلبيا مع النجم الساحلي صاحب المركز الخامس وقبل الأخير في مرحلة التتويج ليحصل الفريقان على نقطتين لم تغيرا شيئا في ترتيبهما السيء في الموسم الجاري.