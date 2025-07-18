رياض محرز يكافئ حلاقه الخاص بهدية رائعة (صورة)

قدم اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، هدية خاصة إلى حلاقه الخاص في مشهد لافت.

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وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الجزائري جناح أيمن الأهلي السعودي رفقة حلاقه الخاص وهو يهديه قميص الفريق المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويخوض الأهلي حالياً معسكراً تدريبياً استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد والذي يطمع خلاله الفريق في تحقيق لقب دوري الأبطال بجانب المنافسة على لقب كأس الإنتر كونتيننتال حيث يواجه الفائز من بيراميدز المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويقيم الأهلي معسكره في مدينة لنغنفيلد النمساوية بمشاركة أبرز نجومه رياض محرز، وفرانك كيسييه، وإدوارد ميندي، وآلان سان ماكسيمان، وميريح ديميرال وإيفان توني الذين انضموا عقب نهاية العطلة الصيفية استعداداً للموسم الجديد تحت إشراف المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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ويخوض الفريق أولى مبارياته الودية أمام فريق تيرول النمساوي اليوم الجمعة على أن يغادر بعد ذلك إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كومو.

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وانضم رياض محرز إلى الأهلي السعودي في صيف 2023 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وساهم اللاعب الجزائري ببصمات مؤثرة في تحقيق اللقب القاري لأول مرة في تاريخ النادي.