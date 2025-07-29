الأول تخطى المليار.. أكثر 10 مدربين إنفاقًا للأموال في الميركاتو

كتب: نور الدين ميفراني

تشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالية صراعًا كبيرًا بين الأندية الأوروبية والعالمية من أجل تعزيز صفوفها بصفقات مهمة وهو ما ينبئ بـ"ميركاتو قياسي".

وتطورت بشكل كبير أسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة وأصبحت الأندية مستعدة لدفع مبالغ كبيرة أحيانًا مقابل لاعبين من الصف الثاني وحتى سعر المواهب الصاعدة أصبح مرتفعًا بشكل كبير.

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ونظرًا للتنافس الكبير بين الأندية وزيادة دخلها من حقوق النقل التلفزيوني وعائدات الإشهار والجماهير والجوائز المالية الخاصة بالبطولات، أصبح سعر اللاعبين يتجاوز بسهولة حواجز كانت مستحيلة قبل سنوات.

وتستجيب الأندية لمطالب المدربين لجلب لاعبين يخدمون خططهم ومن أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها، وهناك مدربون دفعوا الأندية لصرف مئات الملايين من اليورو للتعاقد مع لاعبين.

ونستعرض أكثر 10 مدربين صرفًا للأموال في سوق الانتقالات في العشر سنين الأخيرة مع العلم أن القائمة لا تضم مدربين معروفين كالبرتغالي جوزيه مورينيو الذي صرف 945،41 مليون يورو لجلب 53 لاعبًا ويحتل المركز 11.

أما البرتغالي خورخي خيسيوس الذي درب الهلال السعودي وحاليًا النصر السعودي صرف 833،90 مليون يورو لجلب 81 لاعبًا ويحتل المركز 16 والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لريال مدريد والذي صرف 771،44 مليون يورو على 35 لاعبًا ويحتل المركز 18.

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1- الإسباني بيب غوارديولا

يتصدر القائمة المدرب الإسباني بيب غوارديولا والذي قضى الـ 10 سنوات الأخيرة مدربًا لبايرن ميونخ ثم مانشستر سيتي وصرف 1،99 مليار يورو لجلب 69 لاعبًا وحقق خلال هذه الفترة 20 لقبًا في ناديين.

2- الأرجنتيني دييغو سيميوني

مدرب أتلتيكو مدريد وأقدم مدرب حالي لنادٍ أوروبي كبير صرف في العشر سنين الأخيرة 1،31 مليار يورو لجلب 62 لاعبًا وحقق 3 ألقاب.

3- الإيطالي ماسيميليانو أليغري

قضى المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري العشر سنين الأخيرة مدربًا لميلان وبعدها يوفنتوس لمدة 8 مواسم وصرف 1،20 مليار يورو لجلب 63 لاعبًا وحقق 10 ألقاب.

4 - الألماني توماس توخيل

درب الألماني توماس توخيل المدرب الحالي لمنتخب إنجلترا في العشر سنين الأخيرة أندية بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ وصرف 1،19 مليار يورو مقابل التعاقد مع 43 لاعبًا وحقق 11 لقبًا في الأندية الأربعة.

5- الإيطالي أنطونيو كونتي

درب الإيطالي أنطونيو كونتي في العشر سنين الأخيرة أندية تشيلسي وإنتر ميلانو وتوتنهام ونابولي وصرف 1،16 مليار يورو لجلب 52 لاعبًا وحقق 4 ألقاب.

6- الإسباني أوناي إيمري

درب أوناي إيمري كلاً من إشبيلية وباريس سان جيرمان وآرسنال وفياريال وأستون فيلا وصرف 1،12 مليار يورو مقابل 59 لاعبًا وحقق 9 ألقاب.

7- الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو

صرف الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو 1،03 مليار يورو مقابل التعاقد مع 34 لاعبًا في 3 أندية وهي توتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي وحقق 3 ألقاب.

8- الإسباني ميكيل أرتيتا

عمل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مساعدًا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي قبل أن يتسلم مقاليد تدريب أرسنال في 2019 وصرف 1،02 مليار يورو مقابل 31 لاعبًا وحقق 7 ألقاب.

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9- الهولندي إيريك تين هاغ

صرف المدرب الهولندي إيريك تين هاغ 979،48 مليون يورو للتعاقد مع 52 لاعبًا خلال تدريبه لأندية أوتريخت وأياكس أمستردام ومانشستر يونايتد والفريق الثاني لبايرن ميونخ وحقق 8 ألقاب.

10- الألماني يورغن كلوب

يحتل المدرب الألماني يورغن كلوب المركز العاشر وصرف 954،75 مليون يورو للتعاقد مع 32 لاعبًا أثناء تدريبه لفريق ليفربول وحقق رفقته 8 ألقاب.