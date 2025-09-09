يريد "خليفة" صلاح في ريال مدريد.. مبابي يوجه ضربة كبيرة لليفربول

كتب: نور الدين ميفراني

يضع ليفربول النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونخ هدفًا له في صيف 2026 ليكون بديلًا للنجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده صيف 2027.

ووضع ليفربول النجم الدولي الفرنسي مشروعًا طويل الأمد لتعويض رحيل النجم المصري الذي صنع التاريخ في الفريق لكنه حاليًّا يبلغ 33 عامًا ويقترب من إنهاء مسيرته، بينما أولسيه يبلغ 23 عامًا.

لكن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد دخل على الخط ويستعد لتوجيه ضربة قوية للفريق الإنجليزي حيث ذكرت تقارير أنه طلب من مواطنه وزميله في المنتخب الجناح الشاب اللعب بجانبه في الفريق الملكي.

وحسب موقع " ديفانسا سنترال" القريب من ريال مدريد، فإن كيليان مبابي قال لمايكل أوليسيه: "يجب أن تأتي لريال مدريد".

كما تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع جون كالفات المسؤول عن التعاقدات في ريال مدريد وطلب منه وضع نجم بايرن ميونخ ضمن حساباته القادمة في سوق الانتقالات.

ولا يفكر بايرن ميونخ في بيع نجمه الشاب الذي دفع مقابل التعاقد معه مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني صيف 2024 من كريستال بالاس.

وتألق مايكل أوليسه في الموسم الماضي حيث سجل 20 هدفًا وقدّم 23 تمريرة حاسمة في 55 مباراة، وأسهم في تتويج النادي البافاري بالدوري الألماني.

وبدا الدولي الفرنسي الموسم بقوة حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات برفقة بايرن ميونخ.

وحسب الموقع الإسباني لا يعتبر مايكل أوليسيه أولوية لدى إدارة ريال مدريد لكن الأمور قد تتغير في المستقبل مع تدخل النجم كيليان مبابي القائد الجديد للمشروع في النادي الملكي.