تركي آل الشيخ يلبي رغبة طفل سوري تمنى مشاهدة كريستيانو رونالدو (فيديو)
انتشر مقطع فيديو لطفل سوري قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته
رد تركي آل الشيخ على طلب طفل سوري قال إنه يتمنى مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.
وانتشر مقطع فيديو لطفل سوري قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.
ونشر آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه في موقع "تويتر"، وكتب: "يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟
وانضم رونالدو للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي حتى عام 2025.
وشارك رونالدو في 4 مباريات مع النصر سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون يوم غد الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة.