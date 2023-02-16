تركي آل الشيخ يلبي رغبة طفل سوري تمنى مشاهدة كريستيانو رونالدو (فيديو)

وانضم رونالدو للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي حتى عام 2025.

وشارك رونالدو في 4 مباريات مع النصر سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون يوم غد الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة.