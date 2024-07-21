يستعد ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة كبيرة هذا الصيف، إذ يتطلع النادي إلى التعاقد مع تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد، في ظل غموض موقف النجم المصري محمد صلاح مع الريدز.

وأفادت شبكة (One football) بأن ليفربول يستعد لتقديم عرض بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لكوبو، وهي خطوة يمكن أن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للاعب ياباني.

ونشرت الشبكة تقريرًا قالت فيه إن ليفربول سيعرض على كوبو راتبًا مذهلاً يزيد على 12.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهذا من شأنه أن يجعله فورا أحد أعلى أصحاب الدخل في أنفيلد.

وفي حين أن رسوم النقل البالغة 55 مليون جنيه إسترليني تقع ضمن ميزانية ليفربول، فإن الراتب المقترح قد يكون نقطة شائكة.

وسيحتاج الريدز إلى التفاوض بعناية لضمان توافق الصفقة مع هيكل أجورهم.

تاكيفوسا كوبو: اللاعب المثالي لليفربول

في بداية فترة الانتقالات، حدد ليفربول المهاجم الجديد أولوية قصوى، ومع دخول محمد صلاح السنة الأخيرة من عقده، وتلقيه عروضا ضخمة من المملكة العربية السعودية، أصبحت الحاجة إلى مهاجم يلعب بقدمه اليسرى أو مهاجم أيمن أكثر إلحاحًا، ويبدو أن كوبو، الجناح الأيمن الموهوب، هو المرشح المثالي لشغل هذا الدور.

سرعة كوبو ومهارته ورؤيته على أرض الملعب جعلته لاعبًا متميزًا، حتى إن ماهيتا مولانجو، المدير التنفيذي في ناديه السابق مايوركا، ادعى أن كوبو يمكن أن يصبح "نجم كرة قدم" بسبب ذكائه ورؤيته.

كوبو، البالغ من العمر 23 عامًا، لديه مجال كبير للتحسن، مما يجعله استثمارًا جذابًا على المدى الطويل لليفربول.

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من هو تاكيفوسا كوبو؟

يشهد تاكيفوسا كوبو مرحلة تألق في إسبانيا مع ريال سوسيداد، وهو الذي بدأ طريق النجومية باكراً منذ انضمامه إلى أكاديمية برشلونة في سن العاشرة، وأطلق عليه لقب "ميسي اليابان".

لكنه أجبر على المغادرة حين عوقب برشلونة بحظر التعاقدات لعامين في 2015، بعد انتهاك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن التعاقد مع اللاعبين الشباب.

هكذا عاد كوبو إلى اليابان ليلعب مع أف سي طوكيو في الفئات العمرية، ومنه إلى الفريق الأوّل حيث لعب مباراته الأولى عام 2016.

وحين بلغ الثامنة عشر، وقّع عقداً مع ريال مدريد الإسباني لمدة ست سنوات، لكنّ الحلم لم يكن مشرقاً للغاية، إذ انتقل بالإعارة إلى مايوركا، ومن بعده إلى فياريال ثمّ خيتافي، ليعود إلى مايوركا مجدداً في موسم 2021-2022، من دون أن يرتدي قميص "الملكي" في أية مباراةٍ رسميّة. فانتقل أخيراً بشكلٍ نهائيّ إلى سوسييداد ليلعب معه موسمه الأوّل.