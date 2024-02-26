ماركا: ريال مدريد ضمِن التتويج بلقب الدوري الإسباني بنسبة 98%
قالت صحيفة "ماركا" إنه بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية 1/0، بات الميرنغي أقرب إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني.
وتتبقى 12 مباراة لريال مدريد، والفارق الآن هو ثماني نقاط عن برشلونة، وتسع نقاط عن جيرونا الذي يلاقي رايو فاليكانو اليوم الإثنين.
ولا تزال فرصة ريال مدريد في التتويج بطلًا لليغا عالية، والتوقعات تمنحه نجاحًا يقترب من نسبة 100٪.
وأوضحت الصحيفة أن المحاكاة التي أجرتها "Opta Analyst" تتوقع فوز ريال مدريد بلقب الليغا بنسبة 98٪.
وبهذا فإنه باستثناء حدوث معجزة فإن ريال مدريد سيستعيد لقب الليغا الذي أحرزه برشلونة الموسم الماضي.
وبحسب "Opta Analyst" لا يزال جيرونا يحتل المركز الثاني في إمكانية التتويج بلقب الليغا بنسبة 45%.
ويملك برشلونة نسبة 38% في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.
ورغم ذلك تشير التوقعات إلى أن برشلونة سيحتل المركز الثاني في نهاية الموسم متقدمًا على جيرونا، في حين من المتوقع أن يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
يشار إلى أن ريال مدريد أكثر فريق تتويجًا بلقب الدوري الإسباني برصيد 35 لقبًا ثم برشلونة برصيد 27 لقبًا، مقابل 11 لقبًا لأتلتيكو مدريد وثمان لأتلتيك بلباو.