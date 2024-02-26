ماركا: ريال مدريد ضمِن التتويج بلقب الدوري الإسباني بنسبة 98%

قالت صحيفة "ماركا" إنه بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية 1/0، بات الميرنغي أقرب إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وتتبقى 12 مباراة لريال مدريد، والفارق الآن هو ثماني نقاط عن برشلونة، وتسع نقاط عن جيرونا الذي يلاقي رايو فاليكانو اليوم الإثنين.

ولا تزال فرصة ريال مدريد في التتويج بطلًا لليغا عالية، والتوقعات تمنحه نجاحًا يقترب من نسبة 100٪.

وأوضحت الصحيفة أن المحاكاة التي أجرتها "Opta Analyst" تتوقع فوز ريال مدريد بلقب الليغا بنسبة 98٪.