حصلت مؤخرًا قناة الكويت الرياضية على حقوق بث بطولة النخبة لكرة القدم 2024، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يشارك فيها عدة أندية عالمية أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي وميلان وريال مدريد وبرشلونة.

وأذاعت القناة فعلًا خلال المدة الماضية مواجهات مانشستر سيتي ضد ميلان، وبرشلونة أمام السيتي، وريال مدريد ضد ميلان، والكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، فجر الأحد، الذي انتهى بفوز البلوغرانا "2-1".

ومن المقرر أن تذيع القناة أيضًا مواجهتي برشلونة وميلان، وريال مدريد في مواجهة تشيلسي، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام جولة هذه الفرق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد في الدوريات الأوروبية المختلفة.

تردد قناة الكويت الرياضية على نايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: الأفقي

معدل الترميز: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500