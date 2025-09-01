logo
رياضة

نتائج "كلاش إن باريس".. جون سينا يحطم لوغان بول (فيديو)

نتائج "كلاش إن باريس".. جون سينا يحطم لوغان بول (فيديو)
من نزال جون سينا ولوغان بولالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 10:58 ص

شهد حدث Clash in Paris منافسات نارية على ثلاث بطولات من WWE، في النزالات التي أقيمت، مساء الأحد.

أخبار ذات علاقة

المصارع جي دي ماكدونا بقميص إيزاك

نجم WWE يستفز جمهور نيوكاسل بقميص ليفربول باسم إيزاك (فيديو)

 

وفي النزال الرئيسي، دخل سيث رولينز بطولة العالم للوزن الثقيل في مواجهة رباعية قاتلة ضد LA نايت، وسي إم بانك، وجي يوسو، وتمكن من تحقيق الفوز بمساعدة زوجته، بطلة النساء للبطولات القارية بيكي لينش، ليحتفظ بالحزام.

 

 

واحتفظت لينش بحزامها في وقت سابق من الحدث بعد صدّها لمحاولات نيكي بيلا للفوز. 

 

 

كما حافظ حاملو لقب الفرق، ذا وايات سيكس، على ألقابهم بعد فوزهم على ذا ستريت بروفِتس.

أخبار ذات علاقة

بروك ليسنر

مفاجأة.. من صاحب فكرة عودة بروك ليسنر لعالم WWE؟

  

أخبار ذات علاقة

قفزة جنونية من لوغان بول

لوغان بول ينفذ حركة جنونية في عرض "WWE SummerSlam" (فيديو)

 

وقدّم الأسطورة جون سينا أداءً مذهلًا ورائعا ضد منافسه لوغان بول، حيث أنهى النزال بتنفيذ ضربتي Attitude Adjustment ليحسم الانتصار، ووصفت المواجهة بأنها مرشحة لتكون "مباراة العام" خصوصًا مع كونها جزءًا من جولة وداع سينا لعالم WWE.

 

 

كان جمهور الحلبة يقف بالكامل إلى جانب سينا، بل وكرروا معه استعراضه الكلاسيكي الشهير "You Can't See Me" بعد أن أسقط لوغان بول في وسط الحلبة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC