نتائج "كلاش إن باريس".. جون سينا يحطم لوغان بول (فيديو)

شهد حدث Clash in Paris منافسات نارية على ثلاث بطولات من WWE، في النزالات التي أقيمت، مساء الأحد.

وفي النزال الرئيسي، دخل سيث رولينز بطولة العالم للوزن الثقيل في مواجهة رباعية قاتلة ضد LA نايت، وسي إم بانك، وجي يوسو، وتمكن من تحقيق الفوز بمساعدة زوجته، بطلة النساء للبطولات القارية بيكي لينش، ليحتفظ بالحزام.

واحتفظت لينش بحزامها في وقت سابق من الحدث بعد صدّها لمحاولات نيكي بيلا للفوز.

كما حافظ حاملو لقب الفرق، ذا وايات سيكس، على ألقابهم بعد فوزهم على ذا ستريت بروفِتس.

وقدّم الأسطورة جون سينا أداءً مذهلًا ورائعا ضد منافسه لوغان بول، حيث أنهى النزال بتنفيذ ضربتي Attitude Adjustment ليحسم الانتصار، ووصفت المواجهة بأنها مرشحة لتكون "مباراة العام" خصوصًا مع كونها جزءًا من جولة وداع سينا لعالم WWE.

كان جمهور الحلبة يقف بالكامل إلى جانب سينا، بل وكرروا معه استعراضه الكلاسيكي الشهير "You Can't See Me" بعد أن أسقط لوغان بول في وسط الحلبة.