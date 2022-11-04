"الإعلام والاتصال" ترد بقوة على الإعلامي صالح الطريقي بشأن دعوات حضور المونديال (شاهد)
رد الحساب الرسمي لإدارة الإعلام والاتصال بالمملكة العربية السعودية، على تغريدة اعتذار الإعلامي صالح الطريقي للاتحاد السعودي لكرة القدم عن حضور مباريات "الأخضر" في كأس العالم.
وكان الطريقي قد اعتذر عن قبول دعوة اتحاد الكرة السعودي، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال:"تنويه، من جديد قدم اتحاد الكرة دعوة خاصة مغطاة التكاليف سفر وسكن ومصروف لحضور كأس العالم".
وأضاف: "ومن جديد بعد شكرهم، قدمت اعتذاري لهم بحجة "أن هذا مال عام لا يحق للإعلامي أخذه".
واختتم: "رجاء لكل المؤسسات الكف عن تقديم الدعوات المدفوعة بصفتي إعلامي، لأني سأرفضها، محبتي".
ورد الحساب الرسمي لإدارة الإعلام والاتصال على هذه التغريدة وقال: "السلام عليكم لم يتم توجيه دعوة خاصة لشخصكم، إنما تم توجيه الدعوات لمسؤولي البرامج الرياضية تقديرًا لرسالتهم الإعلامية لترشيح من يرونه من ضيوف البرامج، حيث تلقت إدارة الإعلام عن طريق الإيميل ترشيحكم من قناة 24، وتم التواصل هاتفيًا مع المرشحين، وللعلم الدعوات لا تشمل المصروف".
وتأهل المنتخب السعودي للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعد روسيا 2018.
وتلك هي المرة السادسة والثانية على التوالي التي تُشارك فيها السعودية في نهائيات كأس العالم، حيث شاركت من قبل في أعوام (1994، 1998، 2002، 2006، 2018).
وتحت قيادة المدرب الفرنسي، الذي تولى المهمة خلفًا لخوان أنطونيو بيتزي في 2019، تخطت السعودية التصفيات الآسيوية بأريحية إذ حققت ستة انتصارات في أول سبع مباريات بالمرحلة الأخيرة قبل الخسارة من اليابان.
وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة القوية، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وستتذكر السعودية هذا الماضي عند افتتاح مشوارها بنسخة 2022 أمام ليونيل ميسي والأرجنتين ويعمل رينارد على تعزيز الصلابة الدفاعية لتجنب هزيمة أخرى ثقيلة.
واقترب كأس العالم جغرافيًّا هذه المرة من السعودية؛ ما سيوفر لفريق رينارد على الأقل دعمًا كبيرًا من الجماهير الزائرة.