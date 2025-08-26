logo
هدف قاتل ينهي أحلام منتخب السودان في أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

المنتخب السودانيالمصدر: منصات التواصل
26 أغسطس 2025، 5:15 م

تبخّرت أحلام منتخب السودان في بلوغ نهائي بطولة إفريقيا للمحليين بعد أن استقبل هدفاً في الوقت القاتل أمام مدغشقر مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مجريات الوقت الأصلي للمباراة بينما تعرض منتخب مدغشقر إلى حالة طرد من نصيب لاعبه فينوهاسينا رازافيماراو بعد أن نال إنذارين في غضون 4 دقائق فقط.

ولعب منتخب مدغشقر الوقت الإضافي بعشرة لاعبين فقط ولكن المنتخب السوداني لم يستطع استغلال النقص العددي بل واستقبل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 116 عن طريق تكوي راكوتوندرابي بتسديدة من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية من لالاينا رافانومزانتسوا.

وينتظر منتخب مدغشقر في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي التي تجمع منتخبي المغرب والسنغال.

 وكان منتخب السودان قد تعادل مع جمهورية الكونغو بنتيجة 1-1 في مرحلة المجموعات قبل الفوز على نيجيريا بنتيجة 4-0 ثم التعادل مع السنغال دون أهداف.

وتأهل المنتخب السوداني على حساب الجزائر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ربع النهائي.

وتقام بطولة أفريقيا للمحليين في ضيافة 3 دول وهي تنزانيا وأوغندا وكينيا.

