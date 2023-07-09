موقف ريال مدريد من الأزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان
كشف الإعلامي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" عن موقف إدارة نادي ريال مدريد من الأزمة التي اشتعلت بقوة بين كيليان مبابي، وإدارة ناديه باريس سان جيرمان.
ووصف مبابي ناديه باريس سان جيرمان، في حوار مع مجلس "فرانس فوتبول"، "بالفريق المنقسم" مع استمرار أزمة عقده مع بطل الدوري الفرنسي.
وتوترت العلاقة بين الطرفين الشهر الماضي عندما أرسل مهاجم فرنسا خطابًا إلى النادي يبلغه بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو ما يعني رحيله مجانًا في يونيو/ حزيران 2024.
وإذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان فلن يستطيع النادي تعويض مبلغ 180 مليون يورو أنفقها لضمه من موناكو.
وفي الأسبوع الماضي، قال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانًا.
وارتبط اسم مبابي، الفائز بجائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر خمسة مواسم، بالانتقال إلى ريال مدريد.
من جانبه، أوضح فيليكس دياز، في تقرير نشره عبر صحيفة "ماركا" عن موقف النادي الإسباني من إمكانية التحرك لضم مبابي، موضحًا أن "ريال مدريد نفى وجود أي اتصال بمبابي أو باريس سان جيرمان، إذ إنه لا يوجد تواصل أو إمكانية لفتح حوار لا مع كيليان ولا أي لاعب آخر في الوقت الحالي".
وأوضح: "ترى إدارة مدريد أن ميزانيته لا تسمح بإنفاق 400 مليون على مبابي هذا الصيف، وهو ما لا يدخل في خطط النادي بالميركاتو الجاري، وإدارة النادي الفرنسي تعرف أنه مع مرور الوقت سينخفض سعر اللاعب".
وأشار: "كما إن القادة الكبار في ريال مدريد يرون أن وصول مبابي في الصيف الحالي قد يقلق استقرار غرفة تغيير الملابس ويجعل الوضع في الفريق غير مريح".
وشدد: "لن يتورط ريال مدريد في صفقة انتقال ضخمة، النادي يراقب ويتعامل مع مبابي كفرصة ضمن الفرص والخيارات التي يوفرها السوق".
وأكد أن "مسؤولي ريال مدريد غير متأثرين بما يحدث بشأن موقف مبابي، والنادي الإسباني ملتزم الهدوء التام حيال الوضع، خاصة بعد ضم التركي أردا جولر".
وربطت العديد من التقارير، أخيرًا، مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، هذا الصيف، مقابل صفقة مكلفة أو الميركاتو المقبل.