موقف ريال مدريد من الأزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان

وتوترت العلاقة بين الطرفين الشهر الماضي عندما أرسل مهاجم فرنسا خطابًا إلى النادي يبلغه بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو ما يعني رحيله مجانًا في يونيو/ حزيران 2024.

وإذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان فلن يستطيع النادي تعويض مبلغ 180 مليون يورو أنفقها لضمه من موناكو.

وفي الأسبوع الماضي، قال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إنه لن يسمح لمبابي بالرحيل مجانًا.

وارتبط اسم مبابي، الفائز بجائزة هداف الدوري الفرنسي في آخر خمسة مواسم، بالانتقال إلى ريال مدريد.

من جانبه، أوضح فيليكس دياز، في تقرير نشره عبر صحيفة "ماركا" عن موقف النادي الإسباني من إمكانية التحرك لضم مبابي، موضحًا أن "ريال مدريد نفى وجود أي اتصال بمبابي أو باريس سان جيرمان، إذ إنه لا يوجد تواصل أو إمكانية لفتح حوار لا مع كيليان ولا أي لاعب آخر في الوقت الحالي".