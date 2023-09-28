كأس الرابطة الإنجليزية: نيوكاسل يٌقصي مانشستر سيتي.. وتأهل ليفربول وتشيلسي وآرسنال لدور الـ16

ثلاثية ليفربول في شباك ليستر تصعد به لدور الـ16

تأهل ليفربول لدور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه المثير على فريق ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث.

افتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق كيسي ماكاتير بعد مرور 3 دقائق على بداية اللقاء، من انفراد تام بالمرمى.

وقلب ليفربول النتيجة بتسجيله 3 أهداف في الشوط الثاني، عن الهولندي كودي جاكبو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 48.

وأضاف المجري دومينيك سوبوسلاي ثاني الأهداف في الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية.

واختتم البرتغالي ديوغو غوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 89 من زمن المباراة.