ترتيب الدوري السعودي.. النصر يعبر الخليج ويواصل مطاردته للهلال (فيديو)
فوز ثمين للنصر على الخليج
فاز النصر على نظيره الخليج، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل ثنائية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26، وإيميريك لابورت في الدقيقة 58.
وسجل ماني هدفا في الدقيقة التاسعة، إلا أن حكم المباراة قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.
وشهدت الدقيقة 26، تصويبة صاروخية من كريستيانو من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الخليج.
وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، هدف النصر الثاني مستفيدا من تمريرة رونالدو، ويعد هذا الهدف الأول للاعب الإسباني بقميص النصر.
بهذا الفوز رفع النصر صيده إلى 28 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.