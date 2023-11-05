ترتيب الدوري السعودي.. النصر يعبر الخليج ويواصل مطاردته للهلال (فيديو)

فاز النصر على نظيره الخليج، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ثنائية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26، وإيميريك لابورت في الدقيقة 58.

وسجل ماني هدفا في الدقيقة التاسعة، إلا أن حكم المباراة قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.