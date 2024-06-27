نجم الزمالك يقترب من المشاركة في أولمبياد باريس
اقترب أحد نجوم الزمالك من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر التي تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.
ويخوض منتخب مصر بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي منافسات المجموعة الثالثة بالأولمبياد بجانب إسبانيا، وأوزبكستان، وجمهورية الدومينكان.
وتسمح اللوائح بمشاركة 3 لاعبين أكبر من 23 عامًا ضمن قوائم المنتخبات المشاركة في الأولمبياد.
وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت"، اليوم الخميس، إن ميكالي طلب استدعاء أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك بعد تعذر انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وأضاف:" فرص زيزو قوية في خوض الأولمبياد خاصة أن الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري المصري".
وأشار إلى أن الأهلي يرفض فكرة الاستغناء عن إمام عاشور، ومحمد عبد المنعم، لخوض الأولمبياد، خاصة أن الفريق ينافس بقوة مع بيراميدز على لقب الدوري.
وكان ميكالي قد عقد اجتماعًا خلال الساعات الماضية مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، ورئيس رابطة الأندية النائب أحمد دياب.
ويخوض منتخب مصر معسكرًا في منطقة برج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو يشهد مباراتين وديتين، قبل السفر يوم 13 من الشهر المقبل إلى فرنسا.