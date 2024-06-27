نجم الزمالك يقترب من المشاركة في أولمبياد باريس

اقترب أحد نجوم الزمالك من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر التي تستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

ويخوض منتخب مصر بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي منافسات المجموعة الثالثة بالأولمبياد بجانب إسبانيا، وأوزبكستان، وجمهورية الدومينكان.

وتسمح اللوائح بمشاركة 3 لاعبين أكبر من 23 عامًا ضمن قوائم المنتخبات المشاركة في الأولمبياد.