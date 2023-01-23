موهبة جديدة.. سر اجتماع إدارة برشلونة مع ديكو

صفقة جيانلوكا بريستاني

وقبل أيام، قالت تقارير إن أندية كبيرة أخرى مثل ريال مدريد وضعت أنظارها بالفعل على الجناح الشاب، وكان بإمكان وكيل أعماله رولاندو زاراتي، وهو لاعب سابق للنادي الأبيض، تسهيل انتقاله لريال مدريد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فيليز سارسفيلد يمكنه أن يجني الكثير من الأموال تصل إلى 3 ملايين دولار من بيع جيانلوكا بريستاني إلى برشلونة.

كما ذكرت قناة النادي التلفزيونية أن جيانلوكا بريستاني سينتقل إلى نادي برشلونة، بعدما ظهر لأول مرة مع ناديه في دوري الدرجة الأولى بعمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، وظهر لأول مرة في كأس ليبرتادوريس ليثبت أنه أحد جواهر كرة القدم في أمريكا الجنوبية.