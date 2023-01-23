موهبة جديدة.. سر اجتماع إدارة برشلونة مع ديكو
كشف الإعلامي الإسباني توني خوانمارتي سبب اجتماع إدارة برشلونة مع وكيل اللاعبين البرتغالي ديكو، اللاعب السابق في الفريق.
وبحسب توني خوانمارتي، الذي يعمل في برنامج "Relevo" الإسباني، فإن برشلونة عقد اجتماعا مع الوكيل ديكو لحسم صفقة فيتور روكي لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.
وأوضح أن برشلونة مستعد لدفع 25 مليون يورو لجلب اللاعب البالغ من العمر 17 عاما فقط، ويلعب في الخط الأمامي.
وأكد خوانمارتي اجتماع ديكو مع ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة لحسم الصفقة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فيتور روكي لعب مع أتلتيكو باراناينسي في 36 مباراة سجل فيها 7 أهداف وصنع 3، وسبق أن لعب في كروزيرو
صفقة جيانلوكا بريستاني
وقبل أيام، قالت تقارير إن أندية كبيرة أخرى مثل ريال مدريد وضعت أنظارها بالفعل على الجناح الشاب، وكان بإمكان وكيل أعماله رولاندو زاراتي، وهو لاعب سابق للنادي الأبيض، تسهيل انتقاله لريال مدريد.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن فيليز سارسفيلد يمكنه أن يجني الكثير من الأموال تصل إلى 3 ملايين دولار من بيع جيانلوكا بريستاني إلى برشلونة.
كما ذكرت قناة النادي التلفزيونية أن جيانلوكا بريستاني سينتقل إلى نادي برشلونة، بعدما ظهر لأول مرة مع ناديه في دوري الدرجة الأولى بعمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، وظهر لأول مرة في كأس ليبرتادوريس ليثبت أنه أحد جواهر كرة القدم في أمريكا الجنوبية.