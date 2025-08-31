الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة في إطار حملة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم (مبعوث أممي)

الأهلي يسحق العربي ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

احتفال لاعبي الأهلي السعوديالمصدر: حساب الأهلي السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 6:00 م

حقق  الأهلي فوزًا سهلاً على حساب منافسه العربي بنتيجة 5-0 مساء اليوم الأحد في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم اللاعب الإنجليزي إيفان توني لمصلحة الأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ونجح الفرنسي إنزو ميلوت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+6 ليعزز تفوق الأهلي.

ونجح فهد الرشيدي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68، فيما أحرز توني هدفاً رائعاً من تسديدة عبر خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة 90+4 من ضربة جزاء.

وتأهل الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله إلى ثمن النهائي رسمياً بهذا الفوز.

 وعزز عملاق جدة انطلاقته القوية لموسمه الجديد بعد أن توج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح في هونغ كونغ، ثم فاز على نيوم بهدف دون رد.

 وحرص يايسله على إراحة الحارس السنغالي إدواردو ميندي بسبب الإصابة والاعتماد على الحارس البديل عبد الرحمن الصانيبي، كما استبدل رياض محرز وميريح ديميرال بعد مرور 79 دقيقة.

وقدم الأهلي عرضاً جيداً وتألق خلاله إنزو ميلوت الذي سجل هدفاً رائعاً وهدد مرمى العربي بعدة محاولات.

