مفاجأة.. الزمالك يرفض اللاعب الذي يحلم به الأهلي المصري

رفض نادي الزمالك التعاقد مع أحد أبرز اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالرحيل إلى منافسه التقليدي الأهلي المصري.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة، غداً السبت، ضد المصري البورسعيدي في الجولة السادسة للدوري المصري.

أخبار ذات علاقة رسميًا.. الزمالك يضم صفقة أفريقية جديدة

وبحسب قناة "أون سبورت"، فإن نادي الزمالك رفض من قبل التعاقد مع يحيى زكريا ظهير أيسر غزل المحلة، ومنتخب مصر للمحليين.

أخبار ذات علاقة انفراجة مهمة في أزمة أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

وأشارت إلى أن يحيى زكريا تم عرضه على مجلس إدارة الزمالك حين كان لاعباً في صفوف مصر المقاصة، وتم التواصل مع حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولكن تم رفض الصفقة.

أخبار ذات علاقة لماذا هدد جون إدوارد بالرحيل عن الزمالك؟

وأوضحت أن اللاعب تم عرضه، مؤخراً، في الموسم الماضي على الزمالك، ولكن الإدارة رفضت أيضاً الفكرة.

وانضم يحيى زكريا إلى غزل المحلة في شهر يناير 2024 قادماً من مصر المقاصة.

ولعب يحيى زكريا صاحب الـ 23 عاماً مع غزل المحلة 26 مباراة، وصنع هدفين.

وسجل الظهير الأيسر هدفاً رائعاً في مباراة منتخب مصر للمحليين ضد تونس الودية التي أقيمت، يوم الثلاثاء الماضي، وفاز بها الفراعنة بنتيجة 3-0.

ويرغب الأهلي بضم يحيى زكريا لتدعيم الجبهة اليسرى في شهر يناير المقبل.