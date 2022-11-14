أول تعليق من فهد المولد على قرار استبعاده من قائمة السعودية لكأس العالم

وكانت صحيفة "الرياضية" قد ذكرت نقلا عن مصدر قريب من المولد، أنه من المستبعد صدور قرار إيقاف رسمي ضد اللاعب، مبينا أنه لم تشكل لجنة تحكيم بعد للنظر في القضية، وقد تمتد المرافعات إلى فترة طويلة، إلا أن إجراء اتحاد الكرة السعودي جاء احترازيا، لافتا إلى عودة المولد لناديه الشباب من أجل التدريبات خلال 4 أيام.

يذكر أن لجنة الرقابة على المنشطات السعودية أصدرت قرارا يتضمن إيقاف لاعب نادي الشباب المولد لمدة 18 شهرا، بدءا من تاريخ 28 مارس الماضي، بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد المحظورة في 21 فبراير 2022.

واتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها بحسب تقارير صحفية والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل أن تستأنف “وادا” هذا التخفيض أمام محكمة التحكيم.

وكانت أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ المنتخب السعودية مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل.

مبارياته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.