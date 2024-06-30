ناغلسمان: عبور الدنمارك رفع سقف طموحات جماهير ألمانيا

قال يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا إن تحقيق أول فوز للمنتخب في أدوار خروج المغلوب ببطولة كبرى خلال ثمانية أعوام، سيرفع سقف طموحات الجماهير بعودة الفريق الذي كان منافسًا رئيسيًا على الألقاب إلى سابق عهده عبر بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وفاز منتخب ألمانيا على الدنمارك بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر ببطولة أوروبا التي يستضيفها على أرضه.