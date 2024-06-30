ناغلسمان: عبور الدنمارك رفع سقف طموحات جماهير ألمانيا
قال يوليان ناغلسمان مدرب ألمانيا إن تحقيق أول فوز للمنتخب في أدوار خروج المغلوب ببطولة كبرى خلال ثمانية أعوام، سيرفع سقف طموحات الجماهير بعودة الفريق الذي كان منافسًا رئيسيًا على الألقاب إلى سابق عهده عبر بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وفاز منتخب ألمانيا على الدنمارك بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر ببطولة أوروبا التي يستضيفها على أرضه.
ووصف ناغلسمان أول 20 دقيقة من المباراة بأنها "الأفضل في البطولة بأكملها" قبل أن يتطور أداء الدنمرك ويفرض صعوبات على أصحاب الأرض.
وقال ناغلسمان للصحفيين "أعتقد أننا لا نواجه ضغوطا أكثر من المعتاد. أرى أننا نحظى بدفعة قوية من خلال المشجعين وكذلك توقعات جماهيرنا".
وأضاف: "يمكننا التعامل مع الضغوط. بالنسبة لي، مازلت أرى أن هذا يمثل أفضلية، ونقول للاعبين أيضا إنه امتياز بالنسبة لنا أن نلعب مباريات كرة القدم تحت الضغط. جميع اللاعبين معتادون على التعامل مع هذا الأمر، لذا لا توجد مشكلة".
وحققت ألمانيا الفوز دون عناء كبير وكان من الممكن أن تنتصر بأكثر من هدفين لولا تألق كاسبر شمايكل في التصدي لعدد من الكرات، وكذلك إهدار الفرص أمام المرمى.
واستفادت ألمانيا من تقنية الفيديو خاصة خلال الشوط الثاني، إذ ألغى الحكم من خلالها هدفا سجله الدنماركي يواكيم أندرسون بداعي التسلل، ثم احتسب من خلالها أيضا ركلة جزاء لألمانيا بداعي تصدي اللاعب نفسه للكرة بيده.
وقال مدرب ألمانيا:" فارق التسلل كان بسيطًا.. أتفهم أن الدنمارك منزعجة (من قرار ركلة الجزاء)، إنه أمر قاس للغاية ولكن هذه هي القواعد".