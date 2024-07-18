أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إجراء تحديث على نظام بطولة الدوري الأردني للمحترفين بداية من الموسم المقبل.

وأصدر الاتحاد الأردني بيانًا قال فيه، إنه سيُجْرَى تحديثٌ على نظام البطولة، إذ سيُقَلَّص عدد الفرق إلى 10 ابتداء من الموسم القادم 2025/2026.

وسيتم هبوط 4 فرق من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يصعد فريقان فقط من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين، وذلك وفق النظام الجديد.

في المقابل، تنطلق بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد، والتي تلعب في أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى في 29 أغسطس، إذ تُوَزَّع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، بحيث تضم كل مجموعة ست فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويخوض كل فريق خمس مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.

في السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأردني، سحب قرعة النسخة الـ 72 من الدوري الأردني للمحترفين، والـ 37 من درع الاتحاد لموسم 2024/2025، عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، 23 يوليو.

ووجّه الاتحاد الأردني لكرة القدم، الدعوة إلى أندية المحترفين، لحضور فعاليات القرعة، وسط تغطية وسائل الإعلام الرسمية.

وتنطلق بطولة الدوري الأردني للمحترفين للموسم المقبل في 8 أغسطس، إذ تلعب بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهابا وإيابا، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

يذكر أن فريق الحسين هو حامل لقب بطولة الدوري الأردني للمحترفين للموسم الماضي، بعد أن استقرّ بصدارة ترتيب الفرق برصيد 59 نقطة.