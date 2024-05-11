بعد الوداع.. كيف سيربح باريس سان جيرمان من رحيل مبابي؟
حسم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جيرمان، بإعلانه رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة المتوج معه أخيراً بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.
وقال مبابي، في فيديو نشره على حساباته المختلفة بمنصات التواصل: "إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد" ضد تولوز، في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي".
وكان ابن الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بروسيا دورتموند الألماني، الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك".
ولكن كيف سيربح باريس سان جيرمان من رحيل هدافه عن الفريق؟
الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو؛ المختص بأخبار الانتقالات، كشف أن نادي باريس سان جيرمان سيوفر ما يقدر بـ280 مليون يورو، بعد رحيل مبابي عن قلعة البي إس جي.
وأوضح رومانو أن نادي العاصمة الفرنسية سيوفر أكثر من 200 مليون يورو، كان سيتم دفعها للاعب حال تجديد تعاقده مع الفريق.
أما بند التوفير الثاني فيتمثل في عدم دفع نادي باريس مكافأة الولاء لمبابي، التي تقدر بحوالي 80 مليون يورو.
وبهذه الأموال التي تم توفيرها، يستطيع النادي الفرنسي عقد صفقات بشكل مريح هذا الصيف والتوقيع مع أكثر من لاعب جديد.
وستكون مباراة الأحد ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جيرمان؛ لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج "بارك دي برانس".
وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية، بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم، إضافة إلى تأهله لنهائي الكأس، إذ يواجه ليون في 25 الحالي.