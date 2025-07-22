سيقدم طلبا.. تطورات خطيرة في ملف انتقال إيزاك إلى الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات ملف سعي نادي الهلال السعودي للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم المهاجم السويدي بالانتقال إلى ليفربول أو الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير عديدة.

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ونقلت تقارير عن غونزالو غايتان، أحد وكلاء ألكسندر إيزاك، تأكيده بأن موكله اقترب من حسم مستقبله، قائلا: "ندرس ونحلل كل الخيارات بالفعل، وقد نكون اقتربنا من الانتهاء للخطوة المقبلة الخاصة باللاعب".

وكانت صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن إيزاك أصبح الخيار الأول لدى مسؤولي الهلال لتدعيم الفريق.

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وبحسب صحيفة "تيليغراف" الإنجليزية، فإن نيوكاسل يريد 150 مليون جنيه إسترليني لبيع عقد اللاعب في الميركاتو الحالي.

وبحسب ما ذكرته تقارير سابقة فإن إيزاك أبدى ترحيبا بفكرة الانتقال إلى الهلال، ومنح الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع "الزعيم".

ووفقا لما ذكره حساب "indykaila News"، فإن ليفربول ما زال يقوم بمحاولة أخيرة لضم إيزاك، حيث عرض على نيوكاسل صفقة منفصلة تتضمن هارفي إليوت مع خصم بنسبة 5%، في محاولة لإتمام صفقة التعاقد مع النجم السويدي.

من جانبها، حدّدت إدارة نيوكاسل اجتماعا اليوم مع إيزاك ووكيله لمناقشة جميع الخيارات المطروحة.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع المرتقب بين إيزاك ونيوكاسل سيكون حاسما، مع خروج تقارير تفيد بأن اللاعب قد يتقدم بطلب رحيل رسمي عن الفريق؛ وهو ما سيغير كل شيء بشأن الصفقة.

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وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6.