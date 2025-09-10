سلاح الهداف التاريخي.. 4 أشياء ترعب الخلود من مواجهة النصر السعودي

يستعد نادي الخلود لمواجهة قد تكون الأصعب له هذا الموسم حين يحل ضيفًا على النصر، متصدر الدوري، مساء الأحد المقبل على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ورغم أن المباراة على الورق تبدو في المتناول بالنسبة للعالمي، فإن هناك 4 أسباب رئيسة تجعل من هذه المواجهة كابوسًا حقيقيًا لأي فريق يطمح للخروج بنتيجة إيجابية من أمام كتيبة النصر المدججة بالنجوم، التي تبدو في أفضل حالاتها الفنية والبدنية.

1. فورمة رونالدو الدولية

يعود كريستيانو رونالدو إلى الرياض بمعنويات في السماء، بعد فترة توقف دولي كسر فيها المزيد من الأرقام القياسية.

لم يكتفِ "الدون" بقيادة منتخب البرتغال للفوز في تصفيات كأس العالم 2026، بل سجل هدفين في مرمى أرمينيا يوم 6 سبتمبر، وهدفًا ضد المجر رافعًا رصيده إلى 141 هدفًا دوليًا.

هذا التوهج يؤكد أن رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات وتصفيات المونديال، لا يزال يمتلك نفس الشغف والقدرة على الحسم، وهو ما يجعله السلاح الأخطر الذي ينتظر دفاعات الخلود.

أخبار ذات علاقة على طريقة يامال..لاعبة النصر السعودي ترتدي نظارة شمسية احتفالا بالسوبر (صور)

2. توهج "هاتريك" جواو فيليكس

إذا كان رونالدو هو الخطر الأكبر، فإن مواطنه جواو فيليكس هو مصدر الرعب الثاني. قدم فيليكس أوراق اعتماده لجماهير النصر بأفضل طريقة ممكنة في الجولة الأولى، حين سجل ثلاثية "هاتريك" رائعة في الفوز الكاسح على التعاون.

أظهر فيليكس انسجامًا كبيرًا وتفاهمًا واضحًا مع زملائه، وأثبت أنه قادر على التسجيل من أنصاف الفرص بفضل تسديداته القوية وتحركاته الذكية، وكرر تألقه مع المنتخب في التوقف الماضي.

فورمة فيليكس الحالية تمنح هجوم النصر بُعدًا آخر من الخطورة، وتجعل من الصعب على أي دفاع التركيز على رونالدو فقط.

3. رسالة "الخماسية" الافتتاحية

لم تكن نتيجة مباراة الجولة الأولى مجرد ثلاث نقاط في بداية الموسم، بل كانت رسالة واضحة لكل المنافسين.

الفوز بخمسة أهداف على فريق قوي مثل التعاون، وعلى أرضه، يبرهن على أن النصر هذا الموسم لا يمتلك فقط أسماء كبيرة، بل يمتلك أيضًا منظومة لعب فعالة وقوة هجومية ضاربة.

هذه النتيجة الكبيرة تمنح لاعبي النصر ثقة هائلة، وفي المقابل تضع ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الخلود الذي يعلم أنه سيواجه فريقًا لا يرحم أمام المرمى.

4. إضافة دماء جديدة

لم يكتفِ النصر بالأسماء الكبيرة التي يمتلكها، بل أضاف عمقًا جديدًا لتشكيلته في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

التعاقد مع المهاجم المحلي السريع هارون كمارا، ولاعب الوسط الشاب سعد الناصر، يمنح المدرب جورجي جيسوس خيارات إضافية وأوراقًا رابحة على دكة البدلاء.

هذه الصفقات الجديدة تزيد من حدة المنافسة بين اللاعبين، وتؤكد أن النصر يمتلك تشكيلة قادرة على مواصلة الأداء القوي بنفس الكفاءة حتى مع إجراء تبديلات، وهو ما قد يصعب من مهمة الخلود على مدار 90 دقيقة.