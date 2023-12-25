ميرور: تشيلسي أكثر فريق خسر في الدوري الإنجليزي عام 2023

كشفت صحيفة "ميرور" أن تشيلسي أكثر فريق خسر مباريات في الدوري الإنجليزي في 2023.

وخسر تشيلسي 1/2 أمام مضيفه ولفرهامبتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي وهي الخسارة الثامنة للبلوز في 18 مباراة هذا الموسم في البريميرليغ.

وحتى الآن خسر تشيلسي، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مباريات أكثر مما فاز في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق الفوز 6 مرات فقط وتعادل 4 مرات.

وفي إحصائية صادمة، خسر تشيلسي 19 مرة في الدوري الإنجليزي عام 2023، أكثر من أي ناد آخر وفقًا لصحيفة "ميرور".