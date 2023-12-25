ميرور: تشيلسي أكثر فريق خسر في الدوري الإنجليزي عام 2023
كشفت صحيفة "ميرور" أن تشيلسي أكثر فريق خسر مباريات في الدوري الإنجليزي في 2023.
وخسر تشيلسي 1/2 أمام مضيفه ولفرهامبتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي وهي الخسارة الثامنة للبلوز في 18 مباراة هذا الموسم في البريميرليغ.
وحتى الآن خسر تشيلسي، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مباريات أكثر مما فاز في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق الفوز 6 مرات فقط وتعادل 4 مرات.
وفي إحصائية صادمة، خسر تشيلسي 19 مرة في الدوري الإنجليزي عام 2023، أكثر من أي ناد آخر وفقًا لصحيفة "ميرور".
وما يزيد الطين بلة بالنسبة لتشيلسي، أن ثلاثة أندية فقط في الدوريات الخمسة الكبرى خسرت أكثر من تشيلسي.
وألميريا الإسباني هو أكثر فريق خسر مباريات في الدوريات الخمسة الكبرى في 2023 بواقع 24 خسارة، ويتبعه فيردر بريمن الألماني وإمبولي الإيطالي وكل منهما خسر 20 مرة.
وبحسب الصحيفة فإنه ربما يكون من اللافت للنظر أن تشيلسي يحتل حاليًّا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وليس أبعد من ذلك، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الـ12.
وبالمقارنة مع ألميريا وإمبولي فإن الأول يحتل المركز الأخير في الليغا الموسم الحالي، بينما يحتل إمبولي المركز قبل الأخير في الكالتشيو، ويحتل فيردر بريمن المركز الـ13 في الدوري الألماني.
إحباط بوكيتينو
لم يخف ماوريسيو بوكيتينو مدرب إحباطه بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون، وقال لشبكة "سكاي سبورت": "تحدثنا كثيرًا في وقت سابق من الموسم، إنهم مجموعة من اللاعبين ونحن فريق شاب".
وأضاف: "نحن فريق شاب، البعض يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى ويحتاجون إلى لحظة للتأقلم".
وأوضح: "الأمر يتعلق بالثقة والجودة، وأشياء كثيرة، يجب أن نسجل إذا أردنا الفوز بالمباريات، نشعر بخيبة أمل شديدة، أشعر بخيبة أمل أيضًا لأنه في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني استقبلنا الكثير من الركلات الركنية".
ويمكن لتشيلسي أن ينهي العام الحالي بمزيد من الخسائر عندما يستضيف كريستال بالاس في ستامفورد بريدج يوم الخميس المقبل، ثم يحل البلوز ضيفًا على لوتون تاون يوم الـ30 من ديسمبر.
وسيلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس دون كول بالمر ورحيم سترلينغ بعد أن حصل كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة أمام ولفرهامبتون.