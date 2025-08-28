إيفان توني ينقذ الأهلي من كمين نيوم في افتتاح الدوري السعودي (فيديو)

نجا النادي الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة والمتوج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر المحلي، من السقوط في فخ تعادل مخيب أمام نيوم اليوم الخميس في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

واستهل النادي الأهلي بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز منافسات الموسم الجديد باستضافة نادي نيوم، الوافد الجديد على دوري روشن للمحترفين وذلك على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية ونجح بالفعل في ترجمة أفضليته بهدف لنجمه الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 23 معلنا تقدم فريقه ومحرزا أول أهدافه في الموسم الجديد.

وتلقى توني تمريرة خرافية من زميله إنزو ميلوت من مسافة بعيدة لينفرد بالحارس ويسكن الكرة الشباك معلنا تقدم فريقه (1 ـ0).

وحصل نيوم على فرصة سانحة في الشوط الثاني لتحقيق هدف التعادل ولكن الحارس السنغالي إدوارد ميندي أحبط الهجمة وتصدى بشكل رائع لتسديدة الفرنسي ألكسندر لاكازيت القوية.

واستمرت المحاولات التي كان أكثرها خطورة من جانب الأهلي ولكن الشباك لم تهتز بعد تألق الدفاع، إذ أنقذ أحمد حجازي كرة كانت في طريقها للشباك بعد لمسة من إيفان توني.

وقدم نيوم شوطا ثانيا قويا أزعج في أعقابه المهاجم ألكسندر لاكازيت دفاعات الأهلي ولكن الحارس ميندي تألق بشكل لافت للإبقاء على تقدم فريقه.

وبينما كانت المباراة تسير نحو النهاية، نجح نيوم في هز الشباك بهدف التعادل ولكن الحكم أعلن عن وجود تسلل ضد هجوم الفريق الضيف وألغى الهدف وسط صدمة للاعبي نيوم وفرحة لعناصر الأهلي.

وأكمل رفاق إيفان توني المباراة تحت ضغط كبير لكنهم نجحوا في الخروج بأول 3 نقاط في الموسم الجديد فيما قدم نيوم مباراة توحي بطموحاته الكبيرة في الدوري.