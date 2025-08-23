الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي في نهائي مثير على حساب النصر (فيديو)

أحرز الأهلي السعودي لقب كأس السوبر 2024 ـ 2025 على حساب النصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح (5 ـ 3) إثر نهاية المباراة بالتعادل 2 ـ 2.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول الذي أهدر خلاله المهاجم الفرنسي كينغسلاي كومان أبرز فرصة عندما انفرد بالحارس إدوارد ميندي بعد تمريرة رائعة من بروزوفيتش.

ورد الأهلي بهجمة سريعة لرياض محرز انتهت بتسديدة قوية لكنها ارتدت من دفاعات النصر، قبل أن يستعرض رونالدو مهاراته بمقصية رائعة انتهت بين أحضان ميندي.

وفي الدقيقة 38، قاد رونالدو هجمة مرتدة وسريعة للنصر قبل أن يمرر الكرة لكومان الذي سدد في يد مدافع الأهلي ليعلن الحكم عن ركلة جزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وتقدم النجم رونالدو ليحرز الهدف الأول في المباراة من علامة الجزاء ويمنح النصر الأسبقية (1 ـ 0).

ولم تدم فرحة لاعبي المدرب جورج جيسوس كثيرا بالهدف عندما أحرز الإيفواري كيسيه هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية اليسري لمرمى حارس النصر.

وفي الشوط الثاني، واصل رونالدو ورفاقه هجماتهم على دفاعات الأهلي وكانت أكثر الفرص الواعدة من جانبهم، لكن الدقيقة 70 كانت اللحظة الأبرز في الشوط عندما كاد مهاجم الأهلي فراس البريكان يضع فريقه في المقدمة إلا أن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى النصر.

وعاد الأهلي ليهدد مرمى النصر في آخر 15 دقيقة من المباراة، ونجح البرازيلي غالينو في تجاوز الدفاع والتمرير لبروزوفيتش الذي فشل في ترويض الكرة وإنهاء الهجمة بشكل أفضل.

وفي الدقيقة 83 استغل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خطأ في دفاع النصر لينتزع الكرة من كيسيه ويسدد كرة قوية على يسار إدوارد ميندي معلنا تقدم فريقه في وقت مناسب (2 ـ 1).

وفي وقت ساد الاعتقاد أن النصر سينهي المباراة فائزا ويتوج باللقب، صعد المدافع روجر إيبانيز ليحرز هدف التعادل للأهلي (2 ـ 2) برأسية قوية إثر خطأ فادح من حارس مرمى النصر.

وبنهاية المباراة متعادلة (2 ـ 2) احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت فيها الكرة للأهلي ليتوج باللقب بعد الفوز في الركلات الترجيحية (5 ـ 3) بعد أن أهدر الخيبري ركلة جزاء للنصر في حين سجل كل لاعبي الأهلي وآخرهم غالينو الذي صعد بفريقه لمنصة التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.