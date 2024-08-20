أعلن محمد الشناوي، قائد الأهلي المصري، أسباب رفضه الاحتفال مع جماهير فريقه بالتتويج بلقب الدوري عقب لقاء سموحة بملعب برج العرب بالإسكندرية، والذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وقال الشناوي عبر حواره بقناة "أون تايم سبورتس":" أحب الجمهور جدًا وأنا أحد مشجعي النادي الأهلي قبل أن أكون لاعبًا بالفريق، ونقدر متاعب الجماهير لحضور مباريات الفريق وهو الأعظم في رأيي".

وأضاف "دخلنا مباراة سموحة وأمامنا نقطة واحدة لحسم لقب الدوري، ولكن فوجئنا بالجمهور لا يشجعنا ولا يدعمنا قبل انطلاق اللقاء، ولم يهتف لأي لاعب".

وتابع "الجمهور في تلك المباراة هتف باسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني وهو أمر نقبله؛ لأنه تعب معنا طوال الموسم".

وواصل "فوجئنا بأن الجماهير يشجع شخصاً آخر في الجهاز الفني وهو الدكتور خالد الجوادي مترجم كولر، ولكن لماذا لا تشجع اللاعبين؟ ولماذا تسب اللاعبين من الأساس؟".

وأكد أن جمهور الإسكندرية وجه السباب ضد لاعب غائب، وكانت والدته مريضة، وترقد بالمستشفى "إشارة إلى محمود عبد المنعم كهربا".

ووجهت جماهير الأهلي وقتها هتافات معادية لكهربا في واقعة غير مألوفة كما هتفت ضد إدارة النادي.

وأوضح أن الأمر لم يكن قراره أو قرار إدارة النادي، ولكن اللاعبين أبلغوه كقائد للفريق برفضهم الاحتفال مع الجماهير بعد أن هتفت ضد بعض اللاعبين.