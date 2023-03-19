ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز كريستال بالاس ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي

وسع آرسنال الفارق إلى 8 نقاط مع مانشستر سيتي في الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز 4/1 على كريستال بالاس اليوم الأحد في الجولة الـ28.

وعلى ملعب الإمارات أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 2/0، حيث تقدم غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 28 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بوكايو ساكا.

ووقع بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بنجامين وايت.