ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز كريستال بالاس ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي
وسع آرسنال الفارق إلى 8 نقاط مع مانشستر سيتي في الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز 4/1 على كريستال بالاس اليوم الأحد في الجولة الـ28.
وعلى ملعب الإمارات أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 2/0، حيث تقدم غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 28 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بوكايو ساكا.
ووقع بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بنجامين وايت.
وعزز جرانيت تشاكا تقدم آرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من لياندرو تروسارد.
وسجل جيفري شلوب هدفا لكريستال بالاس في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن بوكايو ساكا أعاد الفارق إلى 3 أهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 74 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من كيران تيرني.
ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 69 نقطة من 28 مباراة ويتقدم الغانرز بـ8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 27 مباراة.
في حين جمدت الخسارة رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.
وحقق آرسنال الفوز 22 مرة وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات.
ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد وليفربول وويستهام في الجولات الثلاث المقبلة.