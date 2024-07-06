خورخي مارتن أول المنطلقين بسباق ألمانيا للدراجات النارية

سجل الإسباني خورخي مارتن، متصدر الترتيب العام في بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية، رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع لفة في أجواء مشمسة في حلبة ساكسنرينغ، اليوم السبت، لينزع مركز أول المنطلقين في سباق جائزة ألمانيا الكبرى للدراجات النارية، بينما حرمت الأعلام الصفراء المنافس فرانشيسكو بانيايا من تسجيل أسرع لفة مرتين.

وتفوق مارتن متسابق فريق براماك ريسنغ على الجميع بعد أن سجل دقيقة واحدة و19.423 ثانية ليتفوق بفارق يقل عن خمسة أجزاء من المئة من الثانية على ميجيل أوليفيرا المنتمي لفريق تراكهاوس ريسنغ، بينما احتل راؤول فرنانديز زميل أوليفيرا المركز الثالث لينطلق من الصف الأول أيضًا.

وواجه فريق تراكهاوس ريسنغ، الذي يستخدم دراجات أبريليا صعوبات خلال الموسم الحالي، واحتل مركزًا بين أول 10 مراكز ثلاث مرات فقط خلال الموسم.

وقال مارتن الذي سينضم لفريق أبريليا الموسم المقبل: "شعوري جيد جدًا وأشعر بثقة في النفس. لم أتوقع الحصول على مركز أول المنطلقين؛ لأن اللفة لم تكن رائعة، ولكنني بصفة عامة أشعر بالتفوق، أبريليا في غاية القوة".

وكان يوهان زاركو سجل رقمًا قياسيًا لأسرع لفة في العام الماضي وهو دقيقة واحدة و21.225 ثانية، ولكن خلال جولة التجارب التأهيلية اليوم سجل تسعة متسابقين أزمنة أقل من دقيقة واحدة و20 ثانية.

وسجل حامل اللقب بانيايا متسابق دوكاتي رابع أسرع زمن ويرجع الفضل في ذلك للفة الأولى، ولكنه لم يتمكن من تحسين الزمن بعد خروج الأعلام الصفراء نتيجة حادثين متتابعين لدراجتي مافريك بينياليس وأليكس ماركيز.

ويتخلف بانيايا بفارق 10 نقاط عن مارتن في الترتيب العام للبطولة، وسيكون بوسعه تقليص الفارق من خلال سباق السرعة في وقت لاحق اليوم السبت.