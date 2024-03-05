لجنة الانضباط في الدوري الجزائري تتخذ هذا القرار ضد بلايلي

أصدرت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبة الإيقاف لـستّ مباريات، منها مباراتان مؤجلتا النفاذ على يوسف بلايلي، لاعب نادي مولودية الجزائر، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام وفاق سطيف بهدف دون رد لحساب الجولة 19 من المسابقة.

وغرمت اللجنة اللاعب بـ700 دولار، متهمة إياه باحتجاجاته على القرار والسلوك غير الرياضي تجاه الحكام، كما تضمنت العقوبة إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها من اللاعب، فيما شملت العقوبات الخاصة بملف تلك المباراة تغريم فريقي وفاق سطيف ومولودية الجزائر بمبلغ 15 ألف دولار لكل منهما؛ بسبب رمي الجماهير للشماريخ في أرض الملعب.

وتعرض يوسف بلايلي إلى الطرد في مباراة وفاق سطيف والمولودية بعد دفعه للحكم واحتجاجاته المتكررة التي رأت فيها لجنة الانضباط برابطة الدوري سلوكا مشينا تجاه طاقم الحكام.

وخسر فريق المولودية مباراة قمة الجولة 19 أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، في مواجهة عرفت الكثير من الاحتجاجات والفوضى على أرض الملعب كما في المدرجات.

ويحتل المولودية صدارة الدوري الجزائري الممتاز برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، بفارق عشر نقاط كاملة عن وفاق سطيف صاحب المركز الخامس وبنفس عدد المباريات.