هاجمت صحيفة "ماركا" الإسبانية اللاعب المغربي سفيان رحيمي، على هامش مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع المغرب، اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.

ونجح منتخب المغرب في تسجيل الهدف الأول عن طريق سفيان رحيمي من ركلة جزاء.

الحارس الإسباني أرناو تيناس، حاول تشتيت ذهن سفيان رحيمي، ولكن اللاعب المغربي سجل بطريقة رائعة، واحتفل أمامه بالرقص.

وهاجمت صحيفة "ماركا" اللاعب سفيان رحيمي بعد احتفاله، وقالت: "القيم الأولمبية لا تناسب رحيمي.. المغربي يسجل ركلة جزاء، ويسخر من الحارس الإسباني أرناو تيناس في وجهه".

وأضافت: "هذا قبيح، قبيح جدًا".