انتهت مرحلة المجموعات في كرة اليد بأولمبياد باريس 2024، بعد فوز إسبانيا على كرواتيا بنتيجة 32-31 في ختام المجموعة الأولى.

وبذلك تحددت هوية المنافس الذي سيواجهه منتخب مصر لكرة اليد، في إطار منافسات ربع نهائي اللعبة بأولمبياد باريس.

كان منتخب مصر نجح في الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ 8، في منافسات كرة اليد في الأولمبياد، يوم الأحد.

وحقق منتخب مصر فوزًا على خصمه منتخب الأرجنتين بنتيجة 34-26، ضمن دور المجموعات.

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ووصل منتخب مصر، بعد ذلك الفوز، إلى 7 نقاط، محتلًّا المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعدما فازت الدنمارك على النرويج بنتيجة 32-25 في المجموعة ذاتها.

وشهدت المجموعة الأولى، فوز السويد على اليابان بنتيجة 40-27، كما تغلبت ألمانيا على سلوفينيا بنتيجة 36-29.

وحسم منتخب ألمانيا، الصدارة برصيد 8 نقاط، وخلفه سلوفينيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم إسبانيا والسويد بفارق الأهداف.

وسيلتقي منتخب مصر نظيرَه الإسباني في ربع نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الـ 10:30 صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وحال فوزه سيلعب ضد الفائز في مباراة فرنسا وألمانيا.

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مواعيد مباريات ربع نهائي اليد في باريس 2024

إسبانيا ضد مصر – يوم الأربعاء. الساعة العاشرة والنصف صباحًا

ألمانيا ضد فرنسا – يوم الأربعاء. الساعة الثانية والنصف ظهرًا

الدنمارك ضد السويد – يوم الأربعاء. الساعة السادسة والنصف مساءً

النرويج ضد سلوفينيا – يوم الأربعاء. الساعة العاشرة والنصف مساءً