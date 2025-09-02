أول رد من الأهلي المصري حول التعاقد مع مورينيو

ارتبط اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الساعات القليلة الماضية بإمكانية قيادة الأهلي المصري.

واستغنى الأهلي عن خدمات مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد 5 جولات فقط في الدوري المصري؛ بسبب سوء النتائج.

أخبار ذات علاقة صاحب أشهر أزمة مع إمام عاشور.. من هو مدير الكرة القادم في الأهلي المصري؟

ورحل أيضاً المدرب البرتغالي القدير جوزيه مورينيو عن قيادة فنربخشة التركي بعد أن أخفق في قيادة الفريق إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة تجربة جديدة فاشلة.. هل أفلس جوزيه مورينيو "تدريبيا"؟

ورد مصدر موثوق داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" على أنباء التفاوض مع مورينيو لخلافة ريبيرو.

وقال المصدر إن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلاً، موضحاً أن محمود الخطيب رئيس النادي أو شركة كرة القدم لم يحدث بينهما وبين ممثلي مورينيو أي تواصل.

وأشار إلى أن هناك دراسة لعدد من السير الذاتية لبعض المدربين من أجل حسم هذا الملف، على أن يقود عماد النحاس المدرب العام تدريبات الفريق مؤقتاً لحين الاستقرار على المدرب الجديد.

وكان الأهلي قد افتتح موسمه المحلي بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 ثم فاز على فاركو بنتيجة 4-1، وتعادل مع غزل المحلة دون أهداف، ثم خسر أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 في الدوري المصري.